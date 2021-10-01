МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Германия не продумала до конца стратегии, на которых основаны ее климатические цели, сказал в интервью "Известиям" депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Ян Нольте. Политик сомневается в реалистичности заявления Ангелы Меркель об отказе от российского газа к 2045 году.

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В разговоре он обратил внимание, что немецкие партии, говоря о возможности стать CO2-нейтральными, часто не объясняют, как нужно достичь этой цели. Он задается вопросами, как страна будет обеспечивать энергоснабжение, а также как повышение цен на энергоносители будет способствовать понижению температуры.

Нольте выразил мнение, что запуск "Северного потока — 2" повысит конкуренцию и позволит снизить цены на газ.