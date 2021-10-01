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2021-10-01T09:21:00+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20211001/834842791.html

Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" упала почти в три раза

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Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" упала почти в три раза к уровню предыдущего дня, сообщает Оператор ГТС Германии. ПРАЙМ, 01.10.2021

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60