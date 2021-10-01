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Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" упала почти в три раза
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Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" упала почти в три раза к уровню предыдущего дня, сообщает Оператор ГТС Германии. ПРАЙМ, 01.10.2021
газопровод, газ, прокачка, ямал-европа, газ, новости, энергетика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" упала почти в три раза к уровню предыдущего дня, сообщает Оператор ГТС Германии.