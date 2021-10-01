МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе после открытия торгов приближались к рекордным 1200 долларам за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Китай нашел выход из газового кризиса за счёт России

Цена ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне почти 1150 долларов за 1 тысячу кубов и уже через несколько минут приблизилась к рекордным 1200 долларам. Однако затем стоимость резко снизилась и на 10.05 мск скорректировалась до почти 1120 долларов за тысячу кубометров, что ниже расчётной цены четверга на 4,6%.

Максимум начала торгов пятницы составил 1199,4 доллара за тысячу кубометров. Предыдущий рекорд был достигнут накануне, тогда стоимость ноябрьского фьючерса превышала 1180 долларов за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг торги закрылись на уровне 1115 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1170 долларов. Будапешт отказался принимать во внимание позицию Украины в споре по газу

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.