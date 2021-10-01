МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Молдавия надеется в октябре подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на более выгодных условиях, сообщил в ходе брифинга вице-премьер республики, министр по инфраструктуре Андрей Спыну. Молдавия в октябре будет получать российский газ по рыночной стоимости

Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, но в четверг Спыну сообщил, что соглашение продлено еще на месяц, чтобы не прерывать поставки в республику. Вице-премьер уточнил в пятницу, что с 1 октября закупочная цена на газ составит 790 долларов за тысячу кубометров.

"На следующей неделе я буду в Санкт-Петербурге участвовать в Международном газовом форуме и продолжу переговоры с "Газпромом". Мы рассчитываем подписать долгосрочный контракт с "Газпромом" на более выгодных условиях", — заявил Спыну.

По его словам, Кишинев хочет в будущем найти более выгодную формулу расчета цены на газ, однако, учитывая текущую ситуацию на мировом газовом, Молдавия готова продлить контракт на год на тех же условиях, которые действовали до сентября 2021 года.