МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал работу по запуску "Северного потока — 2".

"Никакой паузы в работе нет, всё идёт своим чередом", — заявил он.

Песков рассказал журналистам, что в свете смены власти в Германии возможны как оперативные, так и менее оперативные сценарии.