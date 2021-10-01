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В Кремле рассказали о работе над запуском "Северного потока-2"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал работу по запуску "Северного потока — 2". "Никакой паузы в работе нет, всё идёт своим чередом", — заявил он. Песков... ПРАЙМ, 01.10.2021
газ, газопровод, северный поток - 2, россия, дмитрий песков, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал работу по запуску "Северного потока — 2".
"Никакой паузы в работе нет, всё идёт своим чередом", — заявил он.
Песков рассказал журналистам, что в свете смены власти в Германии возможны как оперативные, так и менее оперативные сценарии.