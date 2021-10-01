МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Европейские подземные хранилища газа отстают по заполненности от уровня прошлого года на 20,5 миллиарда кубометров, украинские — на 9,1 миллиарда, сообщил "Газпром" в официальном Telegram-канале компании. "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину

При сохранении текущих темпов закачки Ервопа рискует к началу сезона отбора не восполнить около 28% запасов газа, отобранных прошлой зимой, говорится в сообщении.

"Запасы газа в европейских подземных хранилищах на 29 сентября остаются, по данным Gas Infrastructure Europe, на минимальном за многие годы уровне", — пишет "Газпром".

"При сохранении среднесуточных сентябрьских темпов закачки к 12 октября (в этот день в 2020 году начался отбор) в хранилищах (Европы — ред.) будет около 76 миллиардов кубометров газа. Таким образом, останутся не восполненными 28% или 18,6 миллиарда кубометров газа из 66,2 миллиарда кубометров, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон", — отмечают в компании.