МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа, говорится в сообщении компании. "Газпром" оценил дефицит газа в европейских хранилищах

"Экспорт в страны дальнего зарубежья "Газпром" увеличил до 145,8 миллиарда кубометров – это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году – 149,2 миллиарда кубометров). Рост, по сравнению с январем-сентябрем 2020 года, – на 15,3% или на 19,3 миллиарда кубометров", – указывает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 138,3%), Германию (на 33,2%), Италию (на 14,2%), Румынию (на 305,6%), Сербию (на 125,2%), Польшу (на 11,2%), Болгарию (на 52,5%), Грецию (на 10,8%), Финляндию (на 17,5%).

"Поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" после завершения плановых работ, проводившихся с 22 по 29 сентября, продолжают увеличиваться", – также говорится в сообщении.