МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Председатель правления Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что не рассчитывает на быструю сертификацию газопровода "Северный поток — 2". "Нафтогаз" надеется на санции против оператора "Северного потока-2"

По его словам, сертификация газопровода произойдет так поздно, что новая нитка не успеет помочь Европе этой зимой.

"С учетом всего, что мне известно, сертификация газопровода произойдет в любом случае так поздно, что этот трубопровод в эту зиму нам не поможет", — заявил Маубаха в ходе мероприятия в Дюссельдорфе.

Кроме того, глава Uniper подчеркнул, что "Газпром" выполняет все контракты, которые с ним заключаются.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приостановок в работе по введению в строй "Северного потока-2" на фоне смены власти в Германии нет, все идет своим чередом.