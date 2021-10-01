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Uniper заявила о задержке сертификации "Северного потока-2"
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Председатель правления Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что не рассчитывает на быструю сертификацию газопровода "Северный поток — 2". По его словам, сертификация газопровода... ПРАЙМ, 01.10.2021
северный поток - 2, nord stream 2 ag, газопровод, европа, газ, новости, энергетика
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Председатель правления Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что не рассчитывает на быструю сертификацию газопровода "Северный поток — 2".
По его словам, сертификация газопровода произойдет так поздно, что новая нитка не успеет помочь Европе этой зимой.
"С учетом всего, что мне известно, сертификация газопровода произойдет в любом случае так поздно, что этот трубопровод в эту зиму нам не поможет", — заявил Маубаха в ходе мероприятия в Дюссельдорфе.
Кроме того, глава Uniper подчеркнул, что "Газпром" выполняет все контракты, которые с ним заключаются.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приостановок в работе по введению в строй "Северного потока-2" на фоне смены власти в Германии нет, все идет своим чередом.