КИЕВ, 1 окт — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" ожидает, что после приостановки "Газпромом" транзита газа в Венгрию через территорию Украины против оператора "Северного потока-2" будут введены санкции. Об этом рассказал глава компании Юрий Витренко. "Нафтогаз" напомнил о праве "Газпрома" остановить транзит через Украину

Оператор "ГТС Украины" ранее высказался о том, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины.

"Мы публично и не публично предупреждали наших партнеров в Германии и США, что так может произойти, и что прекращение физического транзита через Украину создаст огромные угрозы для Украины и для Европы. Кремль это делает специально. Это даже не бряцание оружием, это очевидное использование газа в качестве оружия… Ждем теперь наложение санкций на 100% дочернюю компанию "Газпрома", оператора "Северного потока-2", — написал Витренко на своей странице в пятницу.

Он отметил, что "чем раньше будут наложены санкции, тем будет лучше". "Газпром" оценил дефицит газа в европейских хранилищах

"Отсутствие действенных санкций уже создало ожидания со сторон "Газпрома", что ему на самом деле разрешено продолжать использовать газ как оружие против Украины и других стран, что ему позволят использовать "Северный поток-2" даже без соблюдения европейских правил", — констатировал Витренко.

Напомним, что в июле Германия и США опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Было заявлено, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергоносители в качестве оружия против европейских стран.