"Нафтогаз Украины" ожидает санкций против "Северного потока-2" после приостановки транзита в Венгрию
КИЕВ, 1 окт — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" ожидает, что после приостановки "Газпромом" транзита газа в Венгрию через территорию Украины против оператора "Северного потока-2" будут введены санкции. Об этом рассказал глава компании Юрий Витренко.
Оператор "ГТС Украины" ранее высказался о том, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины.
"Мы публично и не публично предупреждали наших партнеров в Германии и США, что так может произойти, и что прекращение физического транзита через Украину создаст огромные угрозы для Украины и для Европы. Кремль это делает специально. Это даже не бряцание оружием, это очевидное использование газа в качестве оружия… Ждем теперь наложение санкций на 100% дочернюю компанию "Газпрома", оператора "Северного потока-2", — написал Витренко на своей странице в пятницу.
Он отметил, что "чем раньше будут наложены санкции, тем будет лучше".
"Отсутствие действенных санкций уже создало ожидания со сторон "Газпрома", что ему на самом деле разрешено продолжать использовать газ как оружие против Украины и других стран, что ему позволят использовать "Северный поток-2" даже без соблюдения европейских правил", — констатировал Витренко.
Напомним, что в июле Германия и США опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Было заявлено, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергоносители в качестве оружия против европейских стран.
https://1prime.ru/gas/20211001/834846795.html