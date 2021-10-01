МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Заявление украинской стороны о поставках российского газа в Венгрию в обход Украины похожи на создание искусственной паники, заявил РИА Новости гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. "Нафтогаз" надеется на санкции против оператора "Северного потока-2"

Ранее МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и в связи с этой ситуацией хочет обратиться в Европейскую комиссию. Ведомство считает, что сделка наносит ущерб двусторонним отношениям Украины и Венгрии. Киев намерен обратиться.

В пятницу утром "Оператор ГТС Украины" сообщил, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину.

"Заявления украинской стороны очень похожи на откровенное вранье…. Все это похоже на создание такой искусственной паники на тему, что "Газпром" что-то задумал", — считает Симонов.

Эксперт отметил, что ждет официальных заявлений оператора венгерских сетей FGSZ. Согласно данным сайта оператора, поставки на венгеро-украинской границе идут. "То есть в этом плане вариантов два: либо врет венгерский оператор, что поставки идут, либо врет украинский оператор ГТС", — уточнил эксперт, добавляя, что склоняется ко второй версии.