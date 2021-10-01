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https://1prime.ru/gas/20211001/834848132.html
Эксперт уличил Киев в создании искуственной паники вокруг транзита газа
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Заявление украинской стороны о поставках российского газа в Венгрию в обход Украины похожи на создание искусственной паники, заявил РИА Новости гендиректор Фонда национальной... ПРАЙМ, 01.10.2021
газ, поставки газа, венгрия, газпром, украина, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Заявление украинской стороны о поставках российского газа в Венгрию в обход Украины похожи на создание искусственной паники, заявил РИА Новости гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Ранее МИД Украины заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и в связи с этой ситуацией хочет обратиться в Европейскую комиссию. Ведомство считает, что сделка наносит ущерб двусторонним отношениям Украины и Венгрии. Киев намерен обратиться.
В пятницу утром "Оператор ГТС Украины" сообщил, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину.
"Заявления украинской стороны очень похожи на откровенное вранье…. Все это похоже на создание такой искусственной паники на тему, что "Газпром" что-то задумал", — считает Симонов.
Эксперт отметил, что ждет официальных заявлений оператора венгерских сетей FGSZ. Согласно данным сайта оператора, поставки на венгеро-украинской границе идут. "То есть в этом плане вариантов два: либо врет венгерский оператор, что поставки идут, либо врет украинский оператор ГТС", — уточнил эксперт, добавляя, что склоняется ко второй версии.