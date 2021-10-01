МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. "Газпром" прокомментировал снижение транзита газа в пятницу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщив, что осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей и исходя из возможностей компании по оптимизации транспортных мощностей. Эксперт уличил Киев в создании искуственной паники вокруг транзита газа

Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" в пятницу сократилась в 4 раза по отношению к уровню предыдущего дня, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade. Поставки газа в точке на выходе в Германии из Польше в среднем составляют сейчас 0,5 миллиона кубометров в час, тогда как днем ранее они были на уровне 2,2 миллиона.

"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей согласно действующим контрактным обязательствам", — прокомментировали поставки по газопроводу в пресс-службе "Газпрома".

"Исходя из этих заявок, а также из возможностей по оптимизации портфеля мощностей, компания бронирует транспортные мощности на отдельных направлениях", — добавили в компании.

При этом ранее "Газпром" забронировал на октябрь транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" в объеме около 1,3 миллиона кубометров в час в точке входа в ГТС Германии.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.