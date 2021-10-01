БЕЛГРАД, 1 окт — ПРАЙМ. Госкомпания "Србиягаз" обсуждает с "Газпромом" новый долгосрочный контракт, который обеспечит стабильное снабжение газом в предстоящем периоде, заявил помощник министра горного дела и энергетики страны Раша Койчич. Будапешт отказался принимать во внимание позицию Украины в споре по газу

Как отметил помощник министра, рынок газа в Сербии стабилет, обеспечен его достаточными объемами в подземном газохранилище Банатски-Двор.

Кризис, вызванный последствиями пандемии, привел к росту цены газа на европейском и мировом рынках, создал проблемы с поставками из России в европейские страны. "Кроме того, на рост цен повлияет и выросший спрос КНР, которая хочет обеспечить дополнительные объемы газа для своей экономики", — цитирует сербское ведомство слова Койчича.

Согласно заявлениям президента Сербии Александра Вучича, стране может ежегодно потребоваться 5 миллиардов кубометров природного газа из РФ из-за роста промышленности и газификации республики.

На сегодняшний день Россия является фактически единственным экспортером газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию.