МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Стоимость газа в Азиатского-Тихоокеанском регионе в четверг достигла рекорда за всю историю наблюдений, которая ведется с 2009 года, что вызвано дефицитом предложения на рынке и повышенным спросом в преддверии зимы, сообщает международное аналитическое агентство S&P Global Platts. Цена на газ в Европе приблизилась к рекордным $1200 за тысячу кубов

По данным агентства, 30 сентября индекс S&P Global Platts JKM, индикатор цен на газ в Азии, для ноябрьских спотовых поставок СПГ в регион вырос на 2,82 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц, БТЕ) по сравнению с предыдущим днем торгов и составил 34,47 доллара за MMBtu или около 1231 доллара за тысячу кубометров.

"Это самый высокий уровень бенчмарка для спотовых поставок СПГ в Азию с момента его запуска в 2009 году", — уточняет агентство. При этом предыдущий рекорд показателя был достигнут 14 января. Тогда индекс S&P Global Platts JKM подскочил до 32,5 доллара за MMBtu (около 1161 доллар за тысячу кубов).

"Поддержку ценам на СПГ в регионе продолжает оказывать удорожание газа на европейских хабах и интенсивная оптимизация портфеля поставок со стороны производителей сжиженного природного газа", — объясняет агентство, ссылаясь на информацию, полученную от участников рынка.

Кроме того, в Китае и Южной Корее, по прогнозам, ожидается холодная зима. Также обеспокоенность участников рынка вызывают перебои с электроснабжением КНР.

Меж тем, цена на газ на спотовом рынке Европы по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, с поставкой в пятницу (контракт "на день вперед") достигла 1082,7 доллара за тысячу кубометров.