МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Средние спотовые цены на газ в Европе в сентябре выросли на 40% по сравнению с августом, до 755 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные Spot TTF. Цены на газ в Азии достигли исторического максимума

Спотовый контракт подразумевает, что его условия выполняются практически сразу, расчеты на рынке спот производятся, как правило, на "сегодня" или "завтра". Фьючерсные же контракты обращаются на срочном рынке, где выполнение условий сделки происходит не сразу, а в оговоренный срок.

Средние спотовые цены газа на голландском TTF, самом ликвидном европейском хабе, в сентябре составили 755 долларов — максимум за время наблюдений, с начала 2015 года. Этот показатель более чем на 40% превышает среднее значение августа — 534,8 доллара.

Споты, как и фьючерсы, в последние недели продолжают демонстрировать планомерный рост. Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" с поставкой в пятницу, 1 октября, превысила 1000 долларов, составив 1082,7 доллара за тысячу кубометров. Тем временем и фьючерсы на газ в Европе бьют исторические рекорды: цена ноябрьского фьючерса в пятницу достигала 1199,4 доллара за тысячу кубометров, тогда как еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. Сербская госкомпания обсуждает с "Газпромом" новый долгосрочный контрат

Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач сказал РИА Новости, что факторов, которые влияют на рост как спотовых, так и фьючерсных цен в Европе, несколько. Главные — продолжающийся, несмотря на рост цен, отток СПГ в азиатские страны, низкие запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) и связанные с этим опасения по поводу предстоящего отопительного сезона, начало которого уже совсем близко. Также, по словам эксперта, на рост цен влияет неопределённость с запуском "Северного потока 2", которую поддерживают европейские регуляторы.

Нынешние спотовые цены на газ в Европе эксперт назвал запредельными и абсолютно неподъемными для потребителей. При этом в случае похолодания следует ожидать новых рекордов, заключил Симонов.