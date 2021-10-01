МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе после скачков почти до 1200 долларов за тысячу кубометров к концу торгов снизились примерно до 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Таким образом, фьючерсы на газ впервые после пяти торговых дней роста закрылись снижением к расчетной цене предыдущего дня.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги пятницы на уровне почти 1150 долларов за тысячу кубометров и уже через несколько минут приблизилась к рекордным 1200 долларам. Однако затем цена скорректировалась, а к концу торгов снизилась до 1099,2 доллара за тысячу кубометров – это ниже расчетной цены четверга на 6,3%.

Максимум начала торгов пятницы составил 1199,4 доллара за тысячу кубометров. Предыдущий рекорд был достигнут в четверг: тогда стоимость ноябрьского фьючерса превышала 1180 долларов за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг торги закрылись на уровне 1115 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена чуть превысила 1170 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. К концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.