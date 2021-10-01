МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Период сверхвысоких цен на газ может продлится до конца зимы и задержка запуска "Северного потока 2" только усиливает факторы, играющие в пользу роста, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Председатель правления Uniper Клаус-Дитер Маубах ранее в пятницу заявил, что не рассчитывает на быструю сертификацию газопровода "Северный поток 2", новая нитка "не поможет" Германии в предстоящую зиму.

"Перенос запуска "Северного потока 2" увеличивает вероятность дефицита газа в Европе зимой и дальнейшего роста цен", — сказал Маринченко, отвечая на вопрос о том, как задержка запуска "Северного потока 2" может отразиться на цене газа в Европе.

При этом он отметил, что "Северный поток 2" является не единственным фактором, влияющим на стоимость "голубого топлива" на европейском рынке. Цены также будут зависеть от погоды, объема поставок газа из России через альтернативные маршруты (главным образом, через Украину), а также ситуации со спросом и предложением в Азии, с которой Европа конкурирует за СПГ.

"Пока многое говорит о том, что период сверхвысоких цен на газ может продлиться до конца зимы", — заключил эксперт.

Цены на газ в Европе демонстрируют устойчивый рост с начала года. Резко стоимость фьючерсов подскочила в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Исторический максимум — 1199,4 доллара за тысячу кубометров — был достигнут 1 октября.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

"Газпром" в сентябре объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Теперь компания работает над пусконаладкой газопровода и сертификацией его оператора для начала поставок газа.