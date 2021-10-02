МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Евросоюз не сможет перейти полностью на зеленую энергитику, и потому останется зависимым от российского газа, пишет РБК, цитируя сенатора Владимира Джабарова, который прокомментировал слова специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушка по поводу разразившегося газового кризиса.

Управляемый хаос: Европа сделала еще один шаг к энергокризису

Другой собеседник издания, сенатор Сергей Цеков считает, что случившийся европейский газовый кризис — следствие перехода на зеленую энергетику, показавшее наглядно, что Европе сложно обойтись без российского газа.

По его мнению, "европейские деятели глубоко не понимают процессы взаимоотношений Европы с Россией".

Бартушка ранее обвинил в газовом кризисе неготовность стран-поставщиков к намерению ЕС избавиться от нефтегазовой зависимости и перейти полностью перейти на зеленую энергетику.