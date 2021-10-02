МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Будапешт преподал Киеву прагматичный урок, отдав предпочтение Сербии и Австрии в качестве транзитных стран, написал для портала "Гордон" руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко. Он обвинил страну в газовой "наркомании" на фоне конфликта из-за газовой сделки между Россией и Венгрией.

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"Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки с ним связанные. И какой вывод делает наркоман? Простой — соседи плохие, дайте дозу. Но дозы не будет", — категорично высказался политолог.

По его словам, Украину ждет этап "ломки и отрезвления" после осознания, что ей "никто и ничего не должен лишь по праву существования".

"Эти токсичные фантазии придется отбросить вместе с привычкой жить на халяву", — констатировал автор публикации.

С 1 октября "Газпром" начал поставлять топливо Венгрии.