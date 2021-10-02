МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Доказанные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубических метров, этого хватит на собственное потребление и экспорт минимум на 100 лет, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.