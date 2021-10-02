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2021-10-02T11:25:00+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20211002/834857758.html

Азербайджан подсчитал доказанные запасы своего газа

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https://россиясегодня.рф

Доказанные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубических метров, этого хватит на собственное потребление и экспорт минимум на 100 лет, заявил президент... ПРАЙМ, 02.10.2021

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