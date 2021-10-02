2021-10-02T11:25:00+03:00
2021-10-02T11:27:09+03:00
2021-10-02T11:25:00+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20211002/834857758.html
Азербайджан подсчитал доказанные запасы своего газа
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Доказанные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубических метров, этого хватит на собственное потребление и экспорт минимум на 100 лет, заявил президент... ПРАЙМ, 02.10.2021
запасы газа, газ, азербайджан, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83485/77/834857751.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83485/77/834857751.jpg
https://1prime.ru/images/83485/77/834857750.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83485/77/834857750.jpg
https://1prime.ru/images/83485/77/834857749.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83485/77/834857749.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Доказанные запасы природного газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубических метров, этого хватит на собственное потребление и экспорт минимум на 100 лет, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.