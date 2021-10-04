МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе после открытия торгов почти не меняются по отношению к расчётной цене пятницы, которая составила 1123 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. На Украине опровергли данные о возобновлении транзита газа в Венгрию

Цена ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торговую сессию на уровне чуть выше 1130 долларов за тысячу кубометров, по ходу торгов менялась незначительно, а на 9.50 мск составляла 1122,4 доллара, что почти соответствует расчётной цене пятницы.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне почти 1100 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1123 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Рекордное значение было достигнуто в пятницу, тогда стоимость ноябрьского фьючерса составила почти 1200 долларов за тысячу кубометров.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.