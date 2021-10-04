Цены фьючерсов на газ в Европе почти не меняются и остаются на уровне $1123 за тысячу кубометров
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе после открытия торгов почти не меняются по отношению к расчётной цене пятницы, которая составила 1123 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Цена ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торговую сессию на уровне чуть выше 1130 долларов за тысячу кубометров, по ходу торгов менялась незначительно, а на 9.50 мск составляла 1122,4 доллара, что почти соответствует расчётной цене пятницы.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне почти 1100 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1123 доллара.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Рекордное значение было достигнуто в пятницу, тогда стоимость ноябрьского фьючерса составила почти 1200 долларов за тысячу кубометров.
Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://1prime.ru/gas/20211004/834868181.html