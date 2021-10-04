КИЕВ, 4 окт — ПРАЙМ. Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ), свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз". В Раде предложили вернуться к прямым контрактам с "Газпромом"

В частности, если в пятницу, 1 октября в подземные хранилища было закачано 13,94 миллионов кубометров, то 2 октября объемы закачки снизились до 0,61 миллиона кубометров, а по состоянию на воскресенье 3 октября закачка и вовсе не велась.

В воскресенье со ссылкой на данные венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ сообщалось, что поток газа через пункт "Берегово" на венгерско-украинской границе, по данным на 22.00 мск, составляет чуть более 200 тысяч кубометров в час, тогда как ранее в течение дня прокачка полностью отсутствовала.

Гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон пояснил, что информация о возобновлении "Газпромом" транзита газа через Украину в Венгрию не соответствует действительности, а фиксирующиеся потоки газа — это реэкспорт топлива, хранившегося в украинских ПХГ.