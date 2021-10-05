МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст поделился с РБК мыслями о том, с чем связана ситуация с повышением стоимости газа в Европе. Он опроверг заявления о том, что российский "Газпром" мог быть причастен к рекордному росту цен на топливо и использовать его, чтобы получить разрешение на запуск "Северного потока-2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя. The Times: Россия и Китай радуются ошибкам Запада

Немецкий политик отметил, что "все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии". Он добавил, что если поставки газа продолжатся и газохранилища будут вновь наполнены, то стоимость этого вида топлива может снизиться.

По мнению Эрнста, Еврокомиссия не должна оказывать влияние на цены на газ, поскольку они устанавливаются рынком. При этом он добавил, что текущая ситуация на газовом рынке не может служить причиной для вывода "Северного потока-2" из-под действия Третьего энергопакета Евросоюза.