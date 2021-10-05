МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Для преодоления дефицита газа зимой компания НАК "Нафтогаз Украины" получит от оператора газотранспортной системы (ГТС) страны 48 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) на закупку топлива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию издания "Экономическая правда".

"ЭП" подчеркивает, что одним из вызовов для нового правления "Нафтогаза" является прохождение отопительного сезона в условиях нехватки четырех миллиардов кубометров газа: вместо 19 миллиардов, необходимых для этого, на Украине есть лишь 15. Forbes предупреждает о скорой энергетической катастрофе в Европе

Закупка такого объема при текущих спотовых ценах на газ обойдется Украине более чем в 120 миллиардов гривен (около 4,5 миллиарда долларов), говорится в статье. "Но даже если котировки сократятся кратно, на недостающие четыре миллиарда кубометров "Нафтогазу" нужны будут десятки миллиардов гривен", — пишет издание.

"Решением данной проблемы стало постановление правительства Украины, согласно которому компания-оператор газотранспортной системы страны выплатит "Нафтогазу" компенсацию за потерю контроля над ГТС в результате проведенного в прошлом году анбандлинга (разделения. — прим. ред.)", — сообщила "Экономическая правда".

Как говорят источники издания, общий размер компенсации составит 51 миллиард гривен, причем основную часть в размере 48 миллиардов выплатит "Оператор ГТС Украины". До недавнего времени планировалось, что эту сумму компания-оператор ГТС будет выплачивать равными частями по 9,6 миллиарда гривен в течение пяти лет, однако сейчас концепция предусматривает выплату всей суммы до конца года.

"Из этой суммы на счетах "Оператора" есть только 30 миллиардов гривен. Недостающие 18 миллиардов "Оператор", скорее всего, одолжит", — заявил источник "ЭП" в "Нафтогазе". При этом в "Операторе ГТС Украине", как отмечает издание, от запланированной экстренной выплаты "не в восторге".

"Зачем заставлять "Оператора" отдавать все свои деньги сразу, да еще и загонять в кредит? Потому что "Нафтогазу" не на что закупать необходимые для отопительного сезона объемы газа, о чем компания не стесняется говорить публично", — поясняет "ЭП". В Германии Россию назвали непричастной к росту цен на газ в Европе

Напомним, что в 2020 году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой — для управления ГТС создали отдельную компанию-оператора ("Оператор ГТС Украины"). После принятия соответствующего закона началось ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза", процедура завершилась в январе 2020 года.