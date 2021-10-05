МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Цена фьючерса на газ в Европе достигла нового рекордного значения, впервые в истории превысив 1250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Московская биржа

Индекс Мосбиржи ставит новые рекорды

Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в 10.34 мск составила рекордные 1252,8 доллара за тысячу кубометров, продемонстрировав рост по сравнению с расчетной ценой понедельника на 8%.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 1156,3 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена приблизилась к 1160 долларам.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Цены ставили рекорд за рекордом, а 1 октября они почти достигли 1200 долларов за тысячу кубометров.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.