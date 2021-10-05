МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Цена фьючерса на газ в Европе подскакивает более чем на 10% от расчётной цены понедельника и достигла нового рекордного значения, впервые в истории превысив 1300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в 11.40 мск составила рекордные 1303 доллара за тысячу кубометров, продемонстрировав рост по сравнению с расчетной ценой понедельника на 12%.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 1156,3 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена приблизилась к 1160 долларам.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Цены ставили рекорд за рекордом, а 1 октября они почти достигли 1200 долларов за тысячу кубометров.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.