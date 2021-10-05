С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — ПРАЙМ. Траты "Газпрома" на газификацию в 2021-2025 годах могут вырасти почти на 740 миллиардов рублей с 526 миллиардов из-за мероприятий по догазификации и строительства внутрипоселковых газопроводов и "последней мили", сообщил журналистам гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов. Акции "Газпрома" обновили исторический максимум

Он напомнил, что ранее объем финансирования программы газификации "Газпрома" составлял 526 миллиардов рублей, из которых 128 миллиардов рассчитаны на 2021 год. Однако эта оценка была обновлена в сторону увеличения из-за новых задач.

"Добавились средства на догазификацию, это 480 миллиардов на догазификацию в уже газифицированных населенных пунктах, за 2 года их необходимо освоить. Но это потенциал догазификации, то есть если все (потребители — ред.) обратятся, то нам нужно будет потратить эти деньги", — сказал Густов в кулуарах Петербургского международного газового форума.

"И 259 миллиардов добавятся к той программе, которая составляла 526 миллиардов, она была только на отводы, ГРС и межпоселковые газопроводы. А если к ней посчитать еще внутрипоселковые газопроводы и "последнюю милю" в будущей пятилетней программе (в еще не газифицированных районах — ред.), то еще плюс 259 миллиардов", — добавил он.

Густов отметил, что такое увеличение связано с задачей, которую поставил перед компанией президент РФ. "Могу вам сказать, что программа газификации регионов РФ финансово обеспечена. В "Газпром газификации" деньги есть", — заметил он.

При этом "Газпром межрегионгаз" ожидает холодную и снежную зиму в России, поставки на внутренний рынок будут для "Газпрома" приоритетом, заявил Густов в кулуарах ПМГФ.

"Я считаю, что зима будет холодной, потому что много рябины на деревьях", — шутливо отметил Густов.

По его мнению, зима будет холодная и снежная, на что указывает и теплое лето. Однако потребители газа в России будут полностью обеспечены газом, подчеркнул Густов.

"Знаю точно, что внутренний рынок газа в приоритете у "Газпрома", и все покупатели в Российской Федерации будут обеспечены природным газом", — сказал он. По добыче газа и объемам хранения в ПХГ страна готова к отопительному сезону, считает Густов.

Стоимость газификации внутри участка домовладения оценивается в 65-85 тысяч рублей на российском оборудовании, подчеркнул Сергей Густов.

"Самый "эконом" от 65 до 85 тысяч рублей стоит набор (работ и оборудования — ред.) по строительству внутридомовых систем и систем на земельном участке", — сказал Густов, добавив, что речь идет о российском оборудовании.

Он также отметил, что большинство договоров — примерно 75-80% — на догазификацию заключаются комплексно, то есть на работу до участка и внутри него.