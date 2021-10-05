МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе обновила рекорд, впервые в истории превысив 1450 долларов за тысячу кубометров, росла к уровню понедельника на четверть, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги вторника на уровне чуть ниже 1190 долларов, в течение дня росла и в 17.29 мск подскочила до рекордных 1456,8 доллара, что на 25,2% превысило расчетную цену понедельника. К 17.36 мск цена чуть снизилась — до 1442,4 доллара.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 1156,3 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена приблизилась к 1160 долларам.