МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данных ICE Futures. В "Газпром экспорте" назвали минусы дорогого газа

Стоимость "глубого топлива" продолжает обновлять исторические максимумы и растет на 15,5% по отношению к расчетной цене вторника.

Цена ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF в 9.14 мск достигла исторического максимума — 1607,2 доллара за тысячу кубометров.

Минутами ранее цена на газовые фьючерсы на европейском рынке поднималась выше 1550 долларов за тысячу кубов.