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2021
https://1prime.ru/gas/20211006/834885123.html
Цена газа в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубов
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Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данных ICE Futures. Стоимость "глубого топлива" продолжает обновлять исторические... ПРАЙМ, 06.10.2021
энергетика, новости, газ, торги, биржи, газ, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данных ICE Futures.
Стоимость "глубого топлива" продолжает обновлять исторические максимумы и растет на 15,5% по отношению к расчетной цене вторника.
Цена ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF в 9.14 мск достигла исторического максимума — 1607,2 доллара за тысячу кубометров.
Минутами ранее цена на газовые фьючерсы на европейском рынке поднималась выше 1550 долларов за тысячу кубов.