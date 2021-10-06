МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Россия выполняет долгосрочные контракты на поставку газа в Европу, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. В "Газпром экспорте" назвали минусы дорогого газа

По ее прогнозам, цены на газ в Европе останутся высокими в течение зимы и будут снижаться с весны.

Европа должна подготовиться к возможным будущим кризисам в энергетике и повысить готовность и устойчивость к росту цен на энергию, подчеркнула Симсон. "В долгосрочной перспективе в энергетике важно инвестировать в возобновляемые источники. Это даст нам стабильные цены и больше независимости. Потому что газ на 90% импортируется в ЕС. Но возобновляемая энергетика принадлежит нам", — сказала она.

Еврокомиссия к концу года представит предложения по реформе газового рынка, сосредоточится на вопросах хранилищ и безопасности энергоснабжения, добавила еврокомиссар.

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгового дня среды обновила очередной максимум, превысив 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данных ICE Futures.