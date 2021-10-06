МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток-2" соответствует всем применимым к нему законам и имеет разрешение на эксплуатацию от стран ЕС и России. Сам оператор проекта обещает и дальше прилагать максимум усилий для соответствия всем нормам, включая имплементирующий газовую директиву закон ФРГ. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

4 октября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) потребовало от Nord Stream 2 AG перед вводом в эксплуатацию предоставить информацию о соответствии газопровода "Северный поток-2" всем нормативным требованиям ЕС. В Венгрии назвали причину роста цен на газ

Отмечается, что Nord Stream 2 AG должен доказать, что он обеспечит недискриминационный доступ к сети и интеграцию инфраструктуры в рынок Германии. Если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут рассеяны, то регулятор не исключает разбирательства в отношении компании.

В ответ на данное заявление в компании отметили, что "Северный поток-2" уже получил все необходимые разрешения, а также что он был реализован в соответствии с применимыми национальными законодательствами и нормами международного права.

"Компании также выданы необходимые разрешения на эксплуатацию властями четырех стран ЕС и России, по водам которых проходит газопровод", — подчеркнули в пресс-службе.

"Компания Nord Stream 2 и впредь продолжит прилагать все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие всем применимым правилам и нормативным требованиям. Это относится в том числе и к Закону об энергетическом хозяйстве ФРГ (German Energy Industry Act (EnWG)), имплементирующему положения Газовой директивы ЕС в германское законодательство", — резюмировали в Nord Stream 2 AG.