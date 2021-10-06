МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила рекордные 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данных ICE Futures.

Цена ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF в 11.16 мск достигла нового исторического максимума — 1712,4 доллара за тысячу кубометров, что на 23,5% выше расчётной цены вторника.

Стоимость "голубого топлива" продолжает обновлять исторические максимумы и растет на 22% по отношению к расчетной цене вторника.