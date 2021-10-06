2021-10-06T11:26:00+03:00
2021-10-06T11:38:25+03:00
2021-10-06T11:26:00+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20211006/834887374.html
Цена на газ в Европе перевалила за $1700 за тысячу кубов
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила рекордные 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данных ICE Futures. Цена ноябрьского фьючерса на газ по индексу... ПРАЙМ, 06.10.2021
энергетика, новости, газ, торги, биржи, газ, европа
https://1prime.ru/images/83288/71/832887142.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83288/71/832887142.jpg
https://1prime.ru/images/83288/71/832887141.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83288/71/832887141.jpg
https://1prime.ru/images/83288/71/832887129.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83288/71/832887129.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила рекордные 1700 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данных ICE Futures.
Цена ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF в 11.16 мск достигла нового исторического максимума — 1712,4 доллара за тысячу кубометров, что на 23,5% выше расчётной цены вторника.
Стоимость "голубого топлива" продолжает обновлять исторические максимумы и растет на 22% по отношению к расчетной цене вторника.