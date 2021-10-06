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https://1prime.ru/gas/20211006/834888285.html
ЕС обсудит создание газового резерва для сдерживания цен
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Создание газового резерва ЕС для смягчения колебаний цен будет обсуждаться на саммите Евросоюза в конце октября, сообщил премьер-министр Бельгии. ПРАЙМ, 06.10.2021
энергетика, новости, газ, ес, цены на газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 окт- ПРАЙМ. Создание газового резерва ЕС для смягчения колебаний цен будет обсуждаться на саммите Евросоюза в конце октября, сообщил премьер-министр Бельгии.