МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Мировая экономика сегодня успешно восстанавливается после кризиса прошлого года, а спрос на энергоносители увеличивается, что приводит к росту цен, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики в режиме видеоконференции. Путин назвал ошибочной политику Европы на энергорынке

Он подчеркнул, что Россия всегда являлась и является надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии и в полном объеме выполняла все свои обязательства.

Если нынешний темп поставок газа в Европу сохранится, "Газпром" поставит очередной рекорд, считает глава государства. Россия может выйти на очередной рекорд, если нынешний темп поставок газа в Европу сохранится, считает президент РФ Владимир Путин.

Он назвал 2021 год временем восстановления экономики.

"За первые девять месяцев этого года плюсом к прошлому году 18,8 миллиарда кубических метров — это плюс 15% к тому же периоду прошлого года. И если такой темп сохранится, мы можем выйти и на еще один рекордный показатель поставок в Европу наших энергоносителей, и в том числе газа", — сказал Путин на совещании по вопросам энергетики.

"Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки, подчеркнул Путин. "В истории не было ни одного случая, когда Газпром отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки. Ни одного", — уточнил он.

Россия готова к работе по стабилизации мирового энергорынка, подчеркнул Владимир Путин. По его мнению, работа должна строиться на коммерческой основе с учетом интересов всех участников.

"Особо подчеркну, сложившееся на европейском энергетическом рынке положение — это еще один яркий пример того, что поспешные, и тем более, политически окрашенные шаги недопустимы в любой сфере. Тем более в вопросах энергообеспечения, от которых напрямую зависит устойчивая работа предприятий, благополучие и качество жизни миллионов людей", — подчеркнул глава государства.