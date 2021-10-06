КИШИНЕВ, 6 окт — ПРАЙМ. Власти Молдавии не предпринимают никаких шагов, чтобы получить скидку на газ от России, поэтому тариф для конечных потребителей может вырасти минимум в полтора раза, прокомментировал РИА Новости доктор экономических наук, сотрудник Национального института экономических исследований Академии наук Молдавии Михаил Пойсик. В Молдавии рассказали о нехватке российского газа

Срок действия льготного газового контракта для Молдавии истекал 30 сентября, вице-премьер Андрей Спыну сообщил 1 октября, что контракт был продлен на месяц, переговоры о заключении долгосрочного соглашения продолжаются. Цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров, при этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов. На этой неделе Спыну отправится на Международный газовый форум, где надеется обсудить с главой "Газпрома" Алексеем Миллером снижение цен на газ.

"Я не вижу никаких оснований, чтобы Молдавия получила скидку на газ от России, это невозможно, республика не сделала никаких шагов навстречу РФ. В этом вопросе есть большая политическая составляющая, за счет которой России и предоставляет другим странам скидки, но наша власть не хочет заниматься этой проблемой, поэтому тариф для потребителей вырастет минимум в 1,5 раза", — заявил Пойсик.

По его словам, цена на газ растут по всему миру, этот процесс продолжится, оснований для его прекращения пока нет. Эксперт уверен, что визит Спыну в Россию не принесет никаких результатов, поскольку решать вопрос газового соглашения должен не министр инфраструктуры, а хотя бы премьер, который в Молдавии уклонился от ответственности. Европа не ищет виновных в росте цен на газ

"О скидке надо договариваться, это не вопрос экономических отношений. Лучше всего, чтобы на переговоры в РФ поехала президент Майя Санду, поскольку только президент может давать политические гарантии, например, что Молдавия будет соблюдать нейтралитет в вопросах геополитики", — подчеркнул Пойсик.

Летом 2020 года "Молдовагаз" начал переговоры с "Газпромом" о заключении трехлетнего контракта на поставку природного газа, однако обсуждение пока не завершено. Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.