МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе в четверг падают почти на 17%, ниже 1100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Российский рынок акций растет после коррекции

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне почти 1260 долларов за тысячу кубометров, в 9.13 мск превысили 1370 долларов, а затем продемонстрировала устойчивое снижение. Цены в 9.57 мск составляли 1073,6 доллара за тысячу кубометров, что на 16,8% ниже расчётной цены среды.

Накануне фьючерсные цены на газ достигли рекордного значения — 1937 долларов за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне почти 1260 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена почти достигла 1300 долларов.