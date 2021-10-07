Стоимость фьючерсов на газ в Европе упали ниже $1000
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе впервые за октябрь опускались ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, почти на четверть к цене среды, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне почти 1260 долларов за тысячу кубометров, в 9.13 мск превысили 1370 долларов, а затем демонстрировала устойчивое снижение.
Цена фьючерса на 10.22 мск составляла 981,1 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 24% ниже расчетной цены среды. К 10.34 она подросла до 1079,5 доллара.
Накануне фьючерсные цены на газ достигли рекордного значения в 1937 долларов за тысячу кубометров.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне почти 1260 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена почти достигла 1300 долларов.
https://1prime.ru/gas/20211007/834897873.html
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