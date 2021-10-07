МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе впервые за октябрь опускались ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, почти на четверть к цене среды, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. Moody's повысило прогноз цены на нефть в 2022 году

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне почти 1260 долларов за тысячу кубометров, в 9.13 мск превысили 1370 долларов, а затем демонстрировала устойчивое снижение.

Цена фьючерса на 10.22 мск составляла 981,1 доллара за тысячу кубометров, что примерно на 24% ниже расчетной цены среды. К 10.34 она подросла до 1079,5 доллара.

Накануне фьючерсные цены на газ достигли рекордного значения в 1937 долларов за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне почти 1260 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена почти достигла 1300 долларов.