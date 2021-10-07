ЗЛАТИБОР, 7 окт — ПРАЙМ. Сербия рассчитывает на поддержку России в энергопоставках в предстоящий зимний период и надеется получать газ по благоприятной цене. Фьючерсы на газ в Европе упали ниже $1000

"Перед нами эта трудная энергетическая ситуация во всей Европе, во всем мире. И наши компании ведут переговоры по поставкам газа в Сербию. Я уверен, что вы, Юрий Иванович (Борисов — ред.), и ваше правительство и президент (РФ Владимир) Путин, что вы поддержите максимально Сербию, и у нас будет газ этой зимой, и что у нас будет благоприятная цена", — сказал министр по инновационному и технологическому развитию Сербии Ненад Попович на заседании Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов прибыл накануне в Белград на заседание межправительственного комитета России и Сербии, которое проходит 6-7 октября на горнолыжном курорте Златибор на западе страны.