МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Европейский спотовый рынок газа из-за высокой волатильности цен дезориентирует как покупателей, так и продавцов, что несет риски дестабилизации экономики всего региона, заявила зампред правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. В Минэнерго прокомментировали прогноз цен на газ

"Происходящее сегодня по сути доказывает, что европейский спотовый рынок отражает лишь сиюминутное состояние спроса и предложения, но не является по своей сути инструментом ценообразования, которое обеспечивает долгосрочный баланс интересов покупателей и продавцов. Сейчас европейский спотовый рынок показывает высокую волатильность цен, он дезориентирует как покупателей, так и продавцов, несет риски дестабилизации экономике всего региона", — сказала Бурмистрова на пленарном заседании Петербургского международного газового форума.

Она также отметила, что "Газпром" выполняет все обязательства по поставкам газа и даже поставляет больше по возможности. Бурмистрова подчеркнула, что с начала года на зарубежные рынки "Газпром" поставил близкие к рекордным объемы газа.

Преимущества долгосрочных контрактов на газ сейчас только усилились, они дают уверенность инвесторам, заявила зампредправления "Газпрома".

По ее словам, последние годы чиновники и эксперты в Евросоюзе не раз призывали игроков рынка отказаться от долгосрочных контрактов на газ с нефтяной привязкой и обязательств "бери и плати".

Бурмистрова также подчеркнула, что реалии рынка свидетельствуют, что СПГ, несмотря на гибкость его поставок, "проголосовал долларом", поставки ушли на более выгодные рынки Азии, а Европа осталась наедине со своими проблемами.