МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Цена на газ скачет на лондонской бирже ICE из-за спекулятивного ажиотажа. Чтобы пресечь ценовые манипуляции и сбить лихорадку на европейском энергетическом рынке, Россия предложила возобновить торговлю газом на электронной площадке "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Но цены может взвинтить другой крупный игрок — Китай, который готов платить за СПГ больше, чем Европа.

ФЬЮЧЕРС НА ГАЗ – ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СПЕКУЛЯЦИЙ

По мере приближения отопительного сезона цена на газ в Европе стремится вверх. В среду на бирже ICE (InterContinental Exchange) в Лондоне произошел очередной скачек стоимости фьючерсных контрактов на газ с ближайшим месяцем поставки. Ноябрьский фьючерс на газ, поставляемый с основного европейского хаба TTF в Нидерландах, подорожал до рекордной отметки 161,5 евро/МВт-ч (свыше 1950 долларов за тысячу кубометров), но к концу торгов снизилась до 104,9 евро/МВт-ч (свыше 1270 долларов за тысячу кубометров).

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Стремительно дорожающий газ порождает хаос и панику на европейском энергетическом рынке. В Европе газ используется не только для бытовых нужд, но и для производства электроэнергии. Но электроэнергия, произведенная на ТЭС, где в качестве топлива используется газ, становится не по карману для большинства потребителей в Европе. В результате спрос на газ со стороны промышленных предприятий и населения падает – потребители переходят на другие более доступные энергоносители. Недоступно высокие цены на газ ведут к снижению экономической активности и сокращению промышленного производства, и могут стать причиной очередного кризиса в Европе.

На ICE торгуются в основном фьючерсы, которые не подразумевают поставки физических объемов газа, поэтому они стали идеальным инструментом для спекуляций. В 2020 году Великобритания вышла из ЕС, но торги в Лондоне фьючерсами на газ, который реализуется в континентальной Европе, не прекратились. Навязанная европейцам англо-саксонская система биржевой торговли фьючерсами на газ не отражает реальную ситуацию на рынке и является ущербной. ЕС необходимо иметь собственную биржу для торговли энергоносителями – прежде всего газом, который является самым экологически чистым видом ископаемого топлива.

На спотовом рынке газа, где торгуются только физические объемы, цены также растут, но по сравнению с биржей ICE волатильность значительно ниже. На хабе TTF цена на газ с условием поставки "на следующий день" составила 115,95 евро/МВт-ч – на 6,66 евро/МВт-ч больше, чем днем ранее.

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Во время совещания по проблемам энергетики, на котором обсуждалась ситуация, сложившаяся на европейском газовом рынке, президент РФ Владимир Путин высказался об эффективности биржевой торговли газом.

"Предложение перейти на биржевую торговлю газом… было продвинуто экспертами Еврокомиссии прошлого созыва, в основном британскими экспертами. Где теперь эти эксперты, и где теперь их предложения понятно, а потребители в континентальной Европе безусловно страдают… Мы всегда их убеждали, что биржевая торговля газом не очень эффективна потому, что несет в себе много рисков", — подчеркнул глава государства.

Заместитель председателя правительства и бывший министр энергетики РФ Александр Новак обоснованно считает, что скорейшая сертификация газопровода "Северного потока – 2" и запуск его в эксплуатацию позволят увеличить поставки на европейский рынок. Днем ранее Nord Stream 2 – оператор "Северного потока – 2" — сообщил о заполнении газом первой нитки газопровода, строительство которой завершилось в начале июня. Сертификацию должен провести немецкий регулятор BNetzA (Федеральное сетевое агентство). Ранее представители BNetzA сообщили, что процесс сертификации может продлиться до начала января 2022 года.

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Кроме того, российский президент дал поручение возобновить транзит российского газа через Украину в полном объеме – 109 миллионов кубометров в сутки – несмотря на непростые отношения между Москвой и Киевом и риски, связанные с техническим состоянием украинской ГТС. После начала поставок российского газа в Венгрии по "Балканскому потоку" — продолжению "Турецкого потока" по территории балканских стран – транзит российского газа через Украину сократился. Поставки через Украину в полном объеме будут способствовать увеличению предложения газа в Европе и станет еще одним подтверждением, что "Газпром" является надежным поставщиком.

Для "Газпрома" маршрут через Украину является невыгодным, поскольку поставка российского газа по новым газопроводам обходится дешевле примерно на 3 миллиарда долларов в год, сообщил Путин. Кроме того, использование новых газопроводов позволяет сократить так называемый углеродный след – выбросы парниковых газов – в 5,6 раза по сравнению с украинской ГТС. Сокращение выбросов парниковых газов при поставках энергоносителей на европейский рынок является одним из требований Европейской комиссии.

СХВАТКА ЗА ГАЗ МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И КИТАЕМ

Заместитель главы отдела газовых рынков норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Синдре Кнутссон прогнозирует повышение цен на газ на европейском рынке до 2000 долларов за тысячу кубометров из-за спроса на энергоносители в Китае, который растет опережающими темпами по сравнению с Европой.

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По сообщению агентства Argus Media, 6 сентября спотовые цены на партии СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в первой половине ноября выросли 15,6% по сравнению с днем ранее, достигнув $42,095/млн BTU (≈$1470/тыс. куб. м), что является историческим рекордом. Предыдущий ценовой рекорд был установлен в 13 января на ряд партий с поставкой в первой половине февраля этого года.

В настоящее время Китай испытывает нехватку всех видов энергоносителей, что привело к снижению выработки электроэнергии. В ряде китайских провинций подача электроэнергии промышленным предприятиям ограничена и осуществляется по графику.

Пекин намерен не допустить, чтобы нехватка энергоносителей привела к сбоям в энерго- и теплоснабжении населения, прежде всего в северных провинциях. Перед началом отопительного сезона государственные и частные энергетические компании Китая значительно увеличили закупки СПГ и трубопроводного газа за рубежом.

Спрос на СПГ растет не только в Китае, но и в соседних странах – Японии, Южной Корее, Тайване. Спотовые партии СПГ на рынке Северо-Восточной Азии торгуются по более высокой цене, чем в Европе. В этих условиях существенно увеличить поставки газа в Европу будущей зимой может только Россия.