С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — ПРАЙМ. Слова президента РФ Владимира Путина о возможном увеличении экспорта газа в Европу является "вакциной от роста цен" на это сырье, заявил председатель правления германской энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах. Эксперт считает, что ЕС понимает свои ошибки в газовой политике

"Вакцина от роста цен", — так в шутку назвал слова Путина о вероятном увеличении поставок газа в Европу Маубах на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ).

Слова президента о ценах на газ, также отметил Маубах, произвели немедленный эффект на рынок.

Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.

Фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за 1 тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 14.42 мск котировалась на уровне 1244 долларов.