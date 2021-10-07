МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе упала ниже тысячи долларов за тысячу кубометров. О том, как могут скачки цен на внешнем рынке отразиться на потребителях газа в России, рассказал радио Sputnik эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Цены на газ в Европе 7 октября опустились ниже тысячи долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи ICE Futures. Накануне на открытии торгов стоимость газа обновила исторический максимум и составляла 1937 долларов за тысячу кубометров. Затем в течение дня она снизилась до 1260 долларов. И это при том, что еще в начале августа фьючерсы на газ в Европе продавались по ценам чуть более 500 долларов за тысячу кубометров. Эксперты рассказали, во сколько обойдется Европе российское топливо

В интервью радио Sputnik Юшков подчеркнул, что внутренние цены на газ в России не связаны с внешними экспортными ценами.

"Если мы говорим именно про трубопроводный обычный газ, метан, то цены на него устанавливаются тарифами. Федеральная антимонопольная служба их утверждает и для населения, и, фактически, для бизнеса. Государство все регулирует в этом плане, и есть всегда верхняя граница, выше которой продавать нельзя. Поэтому говорить о том, что у нас вслед за европейскими ценами и на внутреннем рынке цены пойдут вверх, нет, это так не работает", — сказал он.

Эксперт придерживается мнения, что высокие экспортные цены положительно влияют на развитие внутреннего газового рынка, и угрозы повышения тарифов в России сейчас нет.

В частности, Юшков считает, что если "Газпром" будет больше зарабатывать на экспорте газа, то у него будут деньги на то, чтобы проводить газификацию и оставаться в плюсе при учете даже относительно низких цен на внутреннем рынке.

"Высокие цены на рынке экспорта дают деньги на проведение и обычной газификации, когда между населенными пунктами тянутся газопроводы, и социальной, которая недавно началась и направлена на то, чтобы достроить все газопроводы внутри населенных пунктов вплоть до заборов конкретных пользователей", — объяснил Юшков. Аналитики научили, как заработать на энергокризисе

Эксперт также подчеркнул, что российский бюджет будет пополняться за счет экспортных пошлин.

"Чем больше денег в бюджете, тем больше возможностей не индексировать тарифы на внутреннем рынке, субсидировать строительство новых газопроводов, выделять новые меры поддержки населения, в том числе для покупки газа", — резюмировал Юшков.