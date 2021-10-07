МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. "Газпром" рассматривает строительство третьей технологической линии завода СПГ в Усть-Луге, подписал соответствующий меморандум на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2021), передает корреспондент РИА Новости.

"Подписывается меморандум о намерениях строительства третьей технологической нитки производства СПГ в рамках проекта "Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга" и лицензионное соглашение на использование технологий в отношении сжижения природного газа с применением технологий двухконтурного охлаждения", — объявили на церемонии подписания.

Как рассказал журналистам гендиректор компании-оператора проекта "Русхимальянс" Кирилл Селезнев, сейчас будет изучаться целесообразность реализации строительства третьей линии. При этом потенциально ее мощность может быть идентичной первым двум.

"Если мы решим, что это возможно и экономически эффективно, тогда мы доложим эту информацию нашим акционерам, а они уже будут принимать решение. Мы будем смотреть, считать. Планируемая третья линия примерно такая же, как и те две", — сказал он.

Селезнев отметил, что решение изучить строительство третьей линии СПГ-завода не связано с высокими ценами на газ. "Есть такая теоретически возможность, почему бы не посмотреть и не улучшить экономические параметры проекта", — заключил он.

В сентябре "Газпром" и "Русгаздобыча" подписали контракт на проектирование и строительство СПГ-завода в Усть-Луге с консорциумом Linde и Renaissance Heavy Industries, для сжижения газа будет использоваться технология, запатентованная в России "Газпромом" и Linde.

Проект реализует "Русхимальянс", СП "Газпрома" и "Русгаздобычи". При двух линиях планировалось перерабатывать на этом комплексе 45 миллиардов кубометров газа в год и производить 13 миллионов тонн СПГ, до 4 миллионов тонн этана и более 2,2 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), плюс около 18 миллиардов кубометров газа после переработки направлять в газотранспортную систему "Газпрома".