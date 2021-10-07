МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Россия могла бы смягчить энергетический кризис, увеличив экспорт газа в Европу примерно на 15% от максимальных объемов поставок, которые обычно приходятся на зимнее время, сообщил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью газете Financial Times. Эксперт оценил, как европейские цены на газ могут отразиться на России

"Фатих Бироль… сообщил… что, согласно анализу агентства (МЭА — ред.), Россия может нарастить экспорт примерно на 15% от пикового зимнего предложения", — пишет издание.

Бироль отметил, что Россия является надежным поставщиком газа, который может смягчить возникший кризис. Он сослался на слова президента РФ Владимира Путина, который в среду заявил о необходимости продумать возможное увеличение предложения газа на рынке, но сделать это аккуратно.

"Если Россия сделает то, что она вчера сказала, и увеличит объемы поставок в Европу, это окажет успокаивающее воздействие на рынок. Я не говорю, что они сделают это, но если захотят, то у них есть такая возможность", — сказал Бироль. Глава Uniper одобрил решение Путина увеличить поставки газа в ЕС

Кроме того, глава МЭА отметил, что не только Россия несет ответственность за ограниченность поставок. Негативное влияние на отрасль также оказали погодные условия и длительное техническое обслуживание различных проектов. Бироль отметил, что властям необходимо оградить потребителей от скачка цен к краткосрочной перспективе, а рекордно высокие цены на газ должны подтолкнуть страны переходить на альтернативные ископаемому топливу источники.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. В среду фьючерсные цены на газ в Европе приближались к 2000 долларов за тысячу кубометров, но к концу торгов растеряли более 600 долларов на фоне заявлений Путина.