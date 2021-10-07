С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт — ПРАЙМ. "Газпром" связал свое неучастие в торгах газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с ранним началом отопительного сезона. Франция призвала Россию и Украину соблюдать условия договора по газу

"Сегодня есть заявление о том, что "Газпром" не принимает участие в суточных торгах, начиная с сентября месяца мы приостановили. Но никто не знал, что такая сложится ситуация, когда у нас с 12 сентября уже по многим регионам началось отопление. И где-то с 17-го числа включились такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург", — сказал член правления компании, начальник департамента Геннадий Сухов.

"У нас к концу сентября мы вышли на режимы, когда перебор по суточным объемам потребления от плановых показателей достигал 250 миллионов. Ну какие тут могут быть торги? Причем, мы еще не обеспечили до конца плановых заданий по закачке (в ПХГ — ред.)", — отметил он, выступая на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2021).

В конце сентября ФАС России рекомендовала "Газпрому" увеличить объем реализации газа на бирже. Компания ограничила продажи на суточных торгах на СПбМТСБ в начале августа, когда случилась авария на заводе в Уренгое. До этого объем торгов на бирже несколько превышал 13 миллионов кубометров, но теперь практически всегда равен нулю.