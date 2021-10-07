МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ, Мария Князева. Идея общих закупок и хранилищ газа в Евросоюзе вызывает множество вопросов, ее воплощение не спасёт Европу от нынешнего энергетического кризиса, считают эксперты европейского аналитического центра CEPS.

Цена на "голубое топливо" и оптовую электроэнергию в Евросоюзе бьют рекорды, все это повышает стоимость электричества для потребителей ЕС. Евросоюз на этом фоне обсуждает возможность совместных закупок природного газа, сообщил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что ЕС может совместно закупать и создавать общие резервы "голубого топлива".

При этом Бельгия на данном этапе не считает идею общих закупок хорошей для решения проблемы высоких цен.

"Поскольку совместные закупки и стратегические запасы газа вызывают множество политических, юридических и практических вопросов, они, к сожалению, не смогут помочь в разрешении нашего нынешнего кризиса", — считают эксперты организации.

ЕС и его государства-члены в настоящее время борются с растущими негативными политическими последствиями того, что некоторые называют "кризисом цен на энергию", отмечают они. Некоторые страны уже начали оказывать поддержку потребителям из-за роста цен на электричество.

"При рассмотрении более долгосрочных решений, некоторые предложенные идеи включали в себя совместные закупки газа, аналогичные закупкам вакцин против COVID-19, и некоторую форму стратегических запасов газа в для всего ЕС", — напоминают эксперты.

Однако в CEPS не уверены, что совместные закупки для ЕС в целом могут иметь смысл.

Нынешняя бизнес-модель сезонного хранения газа предполагает транспортировку топлива по существующим трубопроводам с почти полной загрузкой круглый год. Летом, когда нет потребности в отоплении, газ идёт в хранилища и расходуется зимой.

В начале отопительного сезона хранилища за последние десять лет в среднем были заполнены на 85%. При этом в прошлом году этот показатель был на уровне 94%, а сейчас он составляет лишь около 72%.

Ранее эксперты называли низкие запасы газа одной из причин роста цен на него в Европе.

"Такой дефицит теоретически можно было бы покрыть за счет совместных закупок и запасов или посредством каких-либо скоординированных правительственных мер, включая обязательства по хранению", — говорится в заметке.

Эксперты отмечают, что у ЕС есть достаточно инфраструктуры, чтобы наращивать поставки газа в периоды, когда объемы хранения слишком низки.

Однако хранение газа во многом зависит от геологии, например, от наличия истощенных месторождений.

"Только несколько государства ЕС способны предложить места под хранилища в достаточном масштабе, что поднимает сложный вопрос о том, как распределять затраты между ними", — говорится в заметке.

В качестве альтернативы общим закупкам и стратегическим хранилищам CEPS предлагает гармонизировать требования к хранению газа и ввести минимальные нормы запасов для ситуаций, подобных нынешней. ЕС, к примеру, мог бы ввести обязательство по заполнению до 85% или, возможно, 90% емкости хранилищ, считают эксперты.

Такой механизм — не для решения нынешнего кризиса.

"Однако его может быть достаточно, чтобы пройти через следующий, который, как мы все должны понимать, скорее всего, произойдет раньше, нежели позже", — заключили эксперты.