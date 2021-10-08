МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Страны ЕС крайне обеспокоены стремительным ростом цен на газ. Об этом в интервью РБК предупредил Посол Европейского союза (ЕС) Маркус Эдерер.

По его мнению, со стороны России также должна быть определенная обеспокоенность, поскольку это может привести к риску ускорения процесса замещения газа в Евросоюзе возобновляемыми энергоресурсами. Глава европейской компании указал на причины газового кризиса в ЕС

"Во-вторых, на мой взгляд, может пострадать репутация России как надежного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос", — считает посол.

Эдерер также добавил, что отсутствие реакции может расцениваться как попытка оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию "Северного потока-2".

Он объяснил РБК, что причины роста цен на газ комплексные. Среди них он выделил спрос на азиатских рынках, осуществление поставок СПГ главным образом в Азию и восстановление экономик стран ЕС.