МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов чуть превышают 1175 долларов за тысячу кубометров, что на 1,5% выше расчетной цены предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. В Европе предупредили о риске для репутации России из-за цен на газ

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на открытии торгов составляла почти 1235 долларов за тысячу кубометров, однако затем стала снижаться и сейчас колеблется около 1175 долларов.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня.