МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов чуть превышают 1175 долларов за тысячу кубометров, что на 1,5% выше расчетной цены предыдущего торгового дня, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на открытии торгов составляла почти 1235 долларов за тысячу кубометров, однако затем стала снижаться и сейчас колеблется около 1175 долларов.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня.
https://1prime.ru/gas/20211008/834908145.html
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