МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Компания "Сахалин Энерджи" отгрузила первую партию углеродно нейтрального сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Сахалин-2" в адрес японской Toho Gas, говорится в пресс-релизе компании. Эксперты рассказали, почему СПГ вряд ли спасет Европу этой зимой

"Сахалин Энерджи", оператор проекта "Сахалин-2", произвела отгрузку первой партии углеродно нейтрального… СПГ с производственного комплекса "Пригородное"…. Она будет доставлена японской компании "Тохо Гэс" на отечественном газовозе "Гранд Анива", — сообщается в релизе.

Поставка первой углеродно нейтральной партии запланирована на середину октября.

Япония является одним из основных покупателей сахалинского СПГ: из порта Пригородное туда в 2020 году был отгружен наибольший объем сжиженного природного газа — 51,6 %, также говорится в материалах.

"Учитывая, что сжиженный природный газ останется важнейшим элементом "зеленой энергетики" не одно десятилетие в будущем, факт поставки является ключевым шагом к формированию природно ориентированного портфеля газовой продукции компании", — отметил главный исполнительный директор "Сахалин Энерджи" Роман Дашков. "Газпром" рассматривает расширение завода СПГ в Усть-Луге

Ранее во время Дальневосточного энергетического форума "Нефть и газ Сахалина-2021" компании "Сахалин Энерджи" и "Тохо Гэс" высказали намерение о стратегическом партнерстве, которое предполагает сотрудничество в области декарбонизации.

В рамках проекта "Сахалин-2" осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.