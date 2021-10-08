МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Действия Еврокомиссии и США в отношении "Северного потока" стали одними из причин нынешнего газового кризиса в Европе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"США хотят прямо поссорить Россию в Европой в газовом вопросе", — сказал Лавров.

России и ЕС нужно сотрудничать гораздо теснее и системнее в текущей ситуации с повышением цен на газ, считает глава МИД РФ.

По его словам, "Газпром" выполняет все свои обязательства, Москва готова помогать Европе в преодолении кризиса.

Газопроводы "Северный поток 2" и "Турецкий поток" являются проектами, задуманными в интересах повышения энергобезопасности Европы, в текущей ситуации с ростом цен на топливо в Европе Москве и Брюсселю нужно теснее сотрудничать, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Конечно же, и "Северный поток 2", и "Турецкий поток", который сейчас соединяется с юго-восточной Европой и Центральной Азией, — это проекты, которые изначально были задуманы, согласованы, одобрены и реализованы в интересах диверсификации источников энергоснабжения, в интересах повышения энергетической безопасности европейского континента",- сказал Лавров в ходе онлайн-брифинга с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По его словам, если взять политический уровень, то Еврокомиссия энергетическое сотрудничество с отдельными странами ЕС не поощряет и не поддерживает.

"И в нынешней ситуации резкого роста цен на углеводороды, особенно на природный газ, электроэнергию в странах ЕС, конечно, становится очевидным, что нам в этой сфере нужно гораздо теснее, гораздо более системно сотрудничать", — подчеркнул Лавров.

"Северный поток 2" — трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон, заинтересованный в поставках собственного сжиженного природного газа в ЕС, активно противостоял проекту на этапе строительства, теперь предлагает сосредоточиться на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.

Так, в июле США фактически признали неизбежность завершения создания газопровода, опубликовав совместное заявление с Германией, в котором был сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы транзит российского газа через Украину после 2024 года должен продолжиться, а Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.