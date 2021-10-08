МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Поставки газа по "Силе Сибири" продолжаются в соответствии с суточными заявками Китая, ситуация с Амурским ГПЗ на них не повлияла, а целостность производственной цепочки на заводе не нарушена, сообщил "Газпром". На Амурском ГПЗ произошел хлопок газа с возгоранием, жертв нет

"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" продолжаются, объемы соответствуют суточным заявкам китайской стороны. Основное технологическое оборудование Амурского ГПЗ не пострадало. Целостность производственной цепочки не нарушена", — говорится в сообщении.

Прокуратура Амурской области ранее сообщила, что начала проверку из-за пожара на Амурском ГПЗ. Пресс-служба предприятия ранее сообщила, что на заводе произошел "хлопок газа с возгоранием". Позднее пресс-служба уточнила, что "произошла разгерметизация оборудования с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим". В предприятии отметили, что сработала автоматическая система тушения, никто не пострадал, угрозы заводу и населенным пунктам нет, огонь локализован.

Другие технологические линии Амурского ГПЗ не затронуты, уточнили в пресс-службе. Причины происшествия будут установлены специально созданной комиссией.

Как сообщается на сайте "Газпрома", Амурский ГПЗ в районе города Свободный Амурской области — одно из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа, является важным звеном технологической цепочки поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири".